https://news.day.az/politics/1706553.html Керим Велиев принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ - ФОТО Находящийся с визитом в Российской Федерации первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых государств, состоявшемся 12 ноября в...
Керим Велиев принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ - ФОТО
Находящийся с визитом в Российской Федерации первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых государств, состоявшемся 12 ноября в Москве.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.
На заседании были подробно обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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