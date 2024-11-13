На COP29 протестуют против колониального гнета Франции

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) прошла акция под названием "Конец колониализму во имя мира и зеленой планеты!", организованная Бакинской инициативной группой (БТГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в акции приняли участие активисты островных государств, находящихся под французским колониальным правлением. Они заявили, что посредством этой акции направляют месседж Франции. Было отмечено, что Гвинея - единственная территория в Южной Америке, которая находится под колониальным правлением.

Участники акции выразили протест против того, что их страны в 2024 году находятся под колониальным гнетом Франции, и призвали Париж положить конец колониальной политике. Прозвучали требования о том, что места, которые были колонизированы Францией, должны быть включены ООН в список территорий, подлежащих деколонизации. Также прозвучали призывы к климатической справедливости в отношении колонизированных территорий.

Во время мирной акции участники скандировали такие лозунги, как "Конец колонизации во имя мира и зеленой планеты", "Запоздавшая справедливость - это отрицание справедливости", "Давайте освободим образование и мышление от колонизации!", "Скажем нет колониализму!".

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.