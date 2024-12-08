Участники Международной парламентской конференции посетили Физули, Шушу, Ханкенди и Ходжалы

Участники Международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы", проходящей в Милли Меджлисе, 8 декабря совершили поездку на освобождённые от оккупации территории Азербайджана.

Как передает Day.Az, делегацию сопровождали вице-спикер Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов Полад Бюльбюльоглы, Ахлиман Амирсланов и Самед Сеидов, депутат Турал Гянджалиев и другие официальные лица.

В рамках поездки гости посетили Международный аэропорт Физули.

Сотрудники специального представительства Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, встречавшие гостей, рассказали им о работе аэропорта. Затем участники Международной парламентской конференции прибыли в город Физули, где ознакомились с последствиями армянского варварства.

Гостям была предоставлена информация о проведённых и планируемых работах, а также о жилом районе, строящемся в городе Физули.

Сообщалось, что уже началось возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Они размещаются в жилом районе в городе Физули.

По прибытию в Шушу гостей встречал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов. Специальный представитель рассказал гостям об истории города Шуша, его состоянии в период оккупации, а также о восстановительных работах, проводимых под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он также предоставил информацию о восстановлении исторических памятников и о планах по дальнейшему развитию города.

Знакомство гостей с Шушой началось с центральной площади города, где находятся расстрелянные статуи известных азербайджанских деятелей - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Затем делегация посетила дом-музей Бюльбюля и ознакомилась с крепостными стенами.

Парламентарии также побывали у источника "Иса Булагы" и родника "Хан гызы".

Затем гости посетили город Ханкенди. Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Эльчин Юсубов предоставил им информацию о городе. Делегация осмотрела Ханкенди и центральную площадь города, и ознакомилась с Карабахским университетом.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов поприветствовал гостей и сказал им, что государство создало все необходимые условия для осуществления образовательной и научно-исследовательской деятельности в университете.

Гости посетили аудитории, лаборатории и библиотеку университета, ознакомившись с созданными условиями, а также пообщались со студентами. После этого делегация направилась в Ходжалы.

В городе Ходжалы участникам визита была предоставлена информация о зверствах, совершённых армянами, о Ходжалинском геноциде, а также о восстановительных и строительных работах, проводимых после освобождения города от оккупации.

Во время визита гости дали интервью сопровождавшим их представителям СМИ и поделились своими впечатлениями о поездке.

На этом визит завершился.