В Кишинэу заложили Аллею дружбы между Азербайджаном и Молдовой

По инициативе Общественной организации "Конгресс азербайджанцев Молдовы" (КАМ), в рамках совместного сотрудничества посольства Азербайджанской Республики в Молдове и муниципалитета Кишинэу была заложена Аллея азербайджано-молдавской дружбы "Харыбюльбюль".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии приняли участие председатель КАМ Эльчин Байрамов и представители организации, посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев, член парламента Молдовы и председатель молдавско-азербайджанской парламентской группы дружбы Виталий Жакот, государственный секретарь министерства экологии Молдовы Георге Хаджер, вице-мэр Кишинэу Ирина Гутник, а также представитель муниципалитета Дмитри Горелко.

"Акция, вдохновленная 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), призывает привлечь внимание мирового сообщества к решению проблем глобального изменения климата.

Закладка Аллеи проводилась в два этапа. Впервые 8 ноября представители МАК и муниципалитета Кишинэу посадили яблони декоративного сорта Malus Red Royalty. Второй этап завершился 4 декабря посадкой еще 11 деревьев и организацией церемонии открытия Аллеи.

Выступая со вступительной речью, Эльчин Байрамов, а также другие участники рассказали о важности укрепления дружественных связей между Азербайджаном и Молдовой, подчеркнув, что такие экологические инициативы способствуют как благоустройству города, так и укреплению дружбы между народами.

Акция завершилась посадкой деревьев и установкой на Аллее мемориальной доски.