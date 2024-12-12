Воваевич внезапно … сказал армянам правду!
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Пашинян внезапно сказал армянам правду.
Day.Az представляет публикацию:
То ли ему таблетки новые прописали, то ли Пашинян пить бросил - но премьер Армении вдруг решил рассказать своим гражданам простую и неудобную правду.
Пашинян разглагольствовал о территориальной целостности Армении и вдруг выдал действительно правильные слова.
"Если мы не признаем территориальную целостность других стран, то мы открываем и свои ворота - они тоже могут не признавать нашу территорию", - заявил Пашинян.
Очевиднейшая, даже наверное банальная мысль, да? А у армян уже истерика. Как же, мол, так - неужели чтобы нормально жить и не бояться за себя, нам, великим и древнейшим, вдруг надо ... перестать жить сказками?! Неужели?!
Вот представьте себе. Будете относиться к окружающим по-человечески - и в ответ к вам будут относиться точно так же.
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