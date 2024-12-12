Галлюцинации Вардана Осканяна: медицина тут бессильна

Автор: Акпер Гасанов

Экс-глава МИД Армении Вардан Осканян является уроженцем сирийского города Алеппо. Соответственно, внимание к своей далеко не скромной персоне он мог бы привлечь умозаключениями о причинах краха режима Башара Асада, который всегда покровительствовал сирийским армянам, а также прогнозами о возможном будущем ближневосточной страны. Не факт, что его умозаключения и прогнозы сочли бы глубокими и точными, но попытка поумничать на эту тему выглядела бы куда уместнее, чем то, что Вардан Минасович выдал в итоге.

"Я всегда считал исключительной возможностью раз в год выступать перед всеми, поднимать свои проблемы, обсуждать их, надеясь, что к этим вопросам прислушаются", - издалека начал развивать свою, с позволения сказать, мысль бывший армянский главный дипломат.

Тут, кстати, стоит отдельно добавить, что у руля МИД Армении он находился в период президентства бывшего карабахского сепаратиста Роберта Кочаряна.

Да, того самого, который рассуждал о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев".

Подобное, как утверждали мудрецы, тянется к подобному. И нет ничего удивительного в том, что и в речах и поступках Осканяна всегда сквозили тюркофобия и азербайджанофобия. Это все не лечится, о чем свидетельствуют и свежие умозаключения персонажа, деятельность которого вызывала большие вопросы у армянских правоохранительных органов.

Мы же помним, что в 2012 году Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело по факту легализации доходов, полученных незаконным путем фондом "Сивилитас", основанным в 2008 году Осканяном. В частности, следствие велось по факту получения фондом средств в результате фактической продажи 100%-ной доли (на сумму около 2 миллионов долларов).

Осканян тогда пытался обезопасить себя депутатским мандатом от партии №процветающая Армения олигарха Гагика Царукяна по прозвищу "Тупой Гааго". Пищал он тогда и про "наезд на демократию". В общем, обделался он тогда сильным испугом. После чего "ушел на дно" на несколько лет. Новая попытка торговать своей персоной была зафиксирована в форме заигрывания с российско-армянским олигархом Рубеном Варданяном.

Помнится, он даже на т.н. "пост" главы "мид" "арцаха" претендовал. Ну и где теперь Рубик Варданян, где проект под названием "арцах"? Вариантов ответа на эти вопроса много и большинство из них подразумевают детальное знакомство с таким направлением устного народного творчества, как мат. Так что, лучше вернемся к свежим умозаключениям Осканяна, который решил подвергнуть безжалостной критике действующего главу МИД Армении Арарата Мирзояна.

Вардану Минасовичу пришлась не по душе речь того, кто носит имя горы, расположенной на территории Турции, то есть является ходячей территориальной претензией на чужие земли.

"Если вы прочитаете выступление министра иностранных дел Армении, то поймете, какая имела место потеря. Я не хочу говорить более резких вещей, он будто молил о мире, мол, все хорошо, проблем нет, все решим, вы лишь помогите нам добиться мира", - изрек тот, кто давно уже стоит в выжидательной позе, не встречая желающих попользоваться его услугами.

Он, как видим, является идейным противником мира. А еще, он является тем, кто живет в мире галлюцинаций.

"И нет ни одного слова о "Нагорном Карабахе", нет ни одного слова о том, что Азербайджан каждый день, каждый час на наших глазах уничтожает наши памятники культуры, ровняет с землей кварталы "Степанакерта"", - твердит Вардан Минасович. После услышанного, впору звать врача, ибо ред у "пациента" совершенно очевидный.

Какой "Нагорный Карабах"? Нет его. Есть Карабахский экономический регион Азербайджана. "Степанакерта" тоже нет. Есть Ханкенди. Свою любовь к бывшему дашнаку, а потом уж "бакинском комиссару" Шаумяну, армяне уже выразили, назвав в его честь город Степанаван. Так что, второго города в память о Шаумяне в Армении не будет. Как бы сильно не галлюцинировал Осканян, которому уже отказывает память.

Он ведь "забыл" о том, что обе армяно-азербайджанские войны велись на всем миром признанной территории нашей страны. Про четыре известные резолюции Совбеза Генассамблеи ООН он тоже "забыл". Азербайджан легко может освежить его память длинным списком преступлений, совершенных Арменией против нашей страны, против нашего народа. Так что, дело вовсе не в Арарате Мирзояне, а в реалиях, которым официальному Еревану нечего противопоставить. Как бы "отставной козы барабанщик" Осканян не пытался доказать обратное.