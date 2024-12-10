Эммануэль Макрон оскорбил Сирию: кое-что об истинном варварстве и подлости

Автор: Акпер Гасанов

Крупные подлости делаются из ненависти, мелкие - из страха.

Автором этого афоризма является великий француз Шарль Луи Монтескье. Справедливость этого высказывания многократно была подтверждена временем и событиями в разных уголках света. Вот и сейчас, на фоне последних событий в Сирии, мы видим очередное доказательство того, насколько был прав великий французский мыслитель "Варварское государство наконец пало", с таким, поистине аморальным и безнравственным заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон после того, как в Сирии пал режим Башара Асада.

Да, это ляпнул вчерашний банковский клерк, цепляющийся ныне за власть в своей стране, несмотря на открытое презрение к нему сограждан, выражающееся в результатах соцопросов, где у Макрона такой низкий рейтинг, что .его показывать стыдно. Вдумайтесь в суть сказанного! Месье Эммануэль открыто оскорбил государство, которое имеет более, чем двухтысячелетнюю историю! И даже не так уж и важно, из ненависти или из страха он сделал это подлое заявление.

Возможно, что имеет место сублимация страха Макрона оказаться на свалке истории в самое ближайшее время в ненависть к тем, кто раз за разом оказывается триумфатором важнейших геополитических столкновений. Как бы то ни было, важно то, что оно прозвучало. А прозвучали подлость и глупость. Даже как-то неудобно указывать на то, что столица Сирии, великий Дамаск является одним из древнейших постоянно заселённых городов мира.

Дамаск - самая древняя из всех современных столиц в мире. Он старше Парижа, если что. Кроме того, дамасская сталь - это один из самых уникальных и значимых материалов в истории человечества. А ведь есть еще и Алеппо - настоящая жемчужина Ближнего Востока. Этот великий город упоминался в исторических записях даже раньше, чем Дамаск. В Алеппо находится мавзолей великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, оттуда родом и огромное число величайших мыслителей прошлого.

Кроме того, Сирия занимает важное место в истории христианства, - согласно Библии, Апостол Павел принял христианскую веру по дороге в Дамаск. И если невежество Макрона столь велико, что он называет "варварской" столь великую страну, то мне жаль французов. Допускаю, что месье Эммануэль мечтает о повторении событий столетней давности.

Как известно, после распада Османской империи, за ее бывшие владения началась нешуточная борьба. В итоге, Франция получает в 1922 году мандат Лиги Наций на территорию Сирии. Вот и сейчас, после падения режима Башара Асада, возможны попытки разделения Сирии. Неспроста же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что территориальная целостность Сирии должна быть защищена всеми силами и средствами. Это говорит глава государства, которое играет самую важную роль в регионе Ближнего Востока. Это говорит президент страны, армия которой является второй по боеспособности в НАТО. Это говорит президент той самой Турции, что дала приют миллионам сирийцев, многие их которых ныне возвращаются на свою Родину. Это говорит президент братской для Азербайджана страны, который стоял бок о бок с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принимая четыре года назад Военный Парад в Баку.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне, напомню, была поражением не только Армении, но и всего мирового армянства, а также поражением макроновской Франции. Той самой, что всегда поддерживала оккупационную политику Армении. Той самой, что поощряла руководство Армении на варварские ракетные удары по мирным азербайджанским городам, в результате которых погибли старики, женщины, дети. Франция поощряла армянский сепаратизм, что выражалось и в том, что лидеры карабахской хунты заключали договора о "побратимстве" с некоторыми временно оккупированными населенными пунктами Азербайджана. Эти наши земли варварски разграблялись армянскими оккупантами. И Париж, давно не стоящий мессы, активно поддерживал эту варварскую политику.

А еще мы помним, как Сенат Франции, в котором сейчас требуют отставки Макрона, вскоре после победы Азербайджана в 44-дневной войне, принял решение о признании всеармянского мифа под названием "арцах". Это было еще одно проявление подлости со стороны французских политиков разного пошиба. Подлости, в первую очередь, по отношению к международному праву. И снова констатирую, что совершенно не важны причины этой подлости. Достаточен сам их факт. И такого рода фактов было и есть очень много.

Макроновская Франция до сих пор науськивает руководство Армении, явно подготавливая его к тому, что в грезах Никола Пашиняна и его окружения может видеться, как военный "реванш". Совершенно очевидно, что итог провокации со стороны официального Еревана будет трагическим для Армении. Но пострадает ли макроновская Франция? Вовсе нет. Она всего лишь попытается извлечь свои выгоды из факта нового противостояния в регионе ради продвижения своих интересов.

Вот в этом и состоит подлость политики Эммануэля Макрона. Да, ему есть с кого брать пример. Мы же помним, что один из предыдущих президентов Франции Николя Саркози в свое время обнимался и целовался с Муаммаром Каддафи, просил у него денег на избирательную кампанию, а потом отправил в Ливию французский спецназ, дабы убить Каддафи.

Такова французская политика во всей ее подлости. Но, даже учитывая все эти факты, я никогда не назову подлой или, тем паче, варварской саму Францию. Потому, что эта страна дала слишком много великих мыслителей, писателей, поэтов, полководцев, художников и музыкантов, чтобы кто-то мог оскорблять ее прошлое, исходя из настоящего, где во главе Пятой Республики оказался совершенно нерукопожатный персонаж.