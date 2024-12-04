Азербайджан не "разваливал часовню" во Франции: это сделал Эммануэль Макрон

Автор: Акпер Гасанов

Агентство Франции по защите от иностранного цифрового вмешательства "Viginum" обвиняет Азербайджан в проведении в социальных сетях операции по дестабилизации против Франции. После знакомства с этой новостью, вспомнился известный эпизод из кинофильма "Кавказская пленница", когда Шурику зачитывают обвинения. Дошли тогда до фразы "и на развалинах часовни"... "Что, часовню тоже я развалил?", спрашивает Шурик. "Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке", отвечают ему.

Вот так и тут. У обвиняющего Азербайджан французского агентства нужно уточнить, во всех ли бедах этой страны они будут пытаться обвинить нашу страну? Ведь мы уже слышим столько обвинений в наш адрес, что не знаем даже, смеяться над ними или гордиться за то, что Азербайджан, в глазах французов, превратился в столь могучее государство, что обладает способностью столько всего разного инициировать.

Итак, в своем докладе агентство "осуждает действия Баку, направленные на ухудшение имиджа Франции среди зарубежного населения и корсиканцев, и сообщает, что действия Азербайджана в Новой Каледонии были лишь верхушкой айсберга". Серьезно? Во Франции обнаружили подножье айсберга и оно было признано азербайджанским?!

Как занимательно. А главное- как это по-макроновски! Игнорирование доказанных фактов тут чередуется с попыткой представить в их качестве плоды французских фантазий.

Реальность состоит в том, что в 1946-1947 годов Французская Полинезия и Новая Каледония признаны Организацией Объединенных Наций в качестве несамоуправляющихся территорий, однако процесс их деколонизации все еще задерживается. То есть, претензии агентства "Viginum" должны быть предъявлены всем президентам и премьер-министрам Франции с тех пор и до нынешнего времени. Но вместо этого мы видим, как обвиняют нашу страну. Бред? Безусловно.

Правда же состоит в том, что министерство иностранных дел Гаити вызвало французского посла, чтобы ответить на неприемлемые высказывания президента Эммануэля Макрона на саммите G20 в Бразилии, в которых он назвал членов переходного совета карибской страны "полными идиотами" за то, что они уволили премьер-министра. Об этом сообщает сайт турецкой телекомпании TRT World.

"Честно говоря, это гаитяне погубили Гаити, допустив наркоторговлю, - сказал Макрон. "Они полные идиоты. Они не должны были его увольнять", - добавил он, имея в виду отстранение от должности премьер-министра Гарри Кониля переходным президентским советом Гаити несколько дней назад. Высказывания Макрона вызвали протест со стороны властей Гаити и в МИД этой страны был вызван посол Франции Антуан Мишон.

Замечу, что это был далеко не первый скандал, связанный с месье Эммануэлем. Он и в Алжире умудрился накосячить. Да, в том самом Алжире, который Франция оккупировала в 1830 году. За почти полтора века оккупации и войн за независимость, то есть с 1830 по 1962 годы, французами было убито более 1,5 миллиона человек. И что вы думаете? Действующий президент Франции, пару лет назад стал автором поистине аморального заявления.

Посетив, теперь уже свободный и независимый Алжир, Макрон заявил, что это надо еще проверить, существовали ли алжирцы как нация до того, как он стал французской колонией. Вот так выглядит аморализм президента Франции во всей "красе". И тут же я замечу, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько лет назад посетил памятник Славы и мученичества и Национальный музей моджахедов в столице Алжирской Народно-Демократической Республики Алжире.

Памятник славы и мученичества, воздвигнутый в память о бойцах, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Алжира, был открыт в 1982 году по случаю 20-летия независимости страны. Перед нами - яркое доказательство того, насколько мудрым политическим деятелем является президент Азербайджана и насколько мелок, во всех смыслах слова, глава французского государства. При этом, конечно же, никто из Азербайджана не просил президента Франции озвучивать глупые и хамские заявления в Гаити и в Алжире. Он это все сделал самостоятельно.

Да, итог политики Макрона в Африке шокирует. В минувший четверг правительство Чада - ключевого западного союзника в борьбе с исламскими боевиками в регионе - расторгло оборонное соглашение с Францией. Как говорится в статье, опубликованной на сайте британского агентства Reuters, это может привести к тому, что французские войска полностью покинут центрально-африканскую страну.

Ещё один удар по Парижу нанёс президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, который заявил, что французским войскам нецелесообразно оставаться на территории его страны, где в настоящее время базируются 350 солдат. Франция уже вывела свой контингент из Мали, Буркина-Фасо и Нигера после военных переворотов и роста антифранцузских настроений. Как видим, африканская политика месье Макрона являет собой то, что можно назвать словом фиаско.

Провалился он и внутри своей страны. Да, Франция ослаблена огромным дефицитом бюджета, который ставленник Макрона, премьер-министр Барнье пытался обуздать с помощью массовых сокращений расходов и повышения налогов. Но в итоге, самого Барнье, как и Макрона призывают уйти в отставку. Месье Эммануэль уже плаксиво заметил, что не покинет насиженного кресла, даже если парламент проголосует против доверия нынешнему правительству страны.

Возможен, конечно, и такой вариант развития событий. Но, тем не менее, число огромных пятен позора, коими покрыла себя макроновская Франция, слишком велико. И поддержка ею Армении, в период оккупации наших земель, в ходе 44-дневной войны и ныне- одно из таких пятен. Которое не отмоется никогда. Как бы не тужились в агентстве "Viginum" сваливать все с больной головы на здоровую. Азербайджан всего-лишь добился торжества международного права. А вот "часовню развалил" лично месье Эммануэль. С него и спрос должен быть.

