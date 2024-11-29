В Карабах возвращается жизнь, а Макрон тянет Францию на дно

Автор: Акпер Гасанов

В рамках Государственной программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории отправлен очередной караван с бывшими вынужденными переселенцами. В восстанавливающийся Джебраил сегодня было отправлено 40 семей (200 человек), ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Отметим, что сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. В городе Ханкенди насчитывается свыше 6 тысяч жителей, из которых 1300 проходят обучение или работают в Карабахском университете, а еще 500 - в городской средней школе имени Низами Гянджеви. В восстановительных и строительных работах задействовано более 20 тысяч специалистов.

О чем все это говорит? О том, что реализовывается мечта всей жизни десятков тысяч наших сограждан, которые возвращаются на родную землю, освобожденную от армянских оккупантов. Освобожденную, благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря героизму и мужеству павших и живых наших военнослужащих.

И вопреки планам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В первую очередь, вопреки планам Франции, президент которой Эммануэль Макрон разве что из штанов не выпрыгивал, дабы пресечь победные марши азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны. Он же активно пытался оказывать давление на Азербайджан после освобождения Шуши, Лачина, Джебраила и Физули.

Ну а после того, как Азербайджан провел однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность, макроновская Франция перешла к новому этапу своей провокационной деятельности. Она открыто готовит пашиняновскую Армению к "реваншу". При этом у самого Микрона дела идут просто удручающе плохо.

Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, являющийся неформальным лидером левого "Нового народного фронта", призвал Макрона уйти в отставку для преодоления кризисной ситуации во Франции. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X. "В условиях, когда институты власти блокированы, есть только одно решение - отставка президента республики", - говорится в публикации.

Его призыв объективно понятен. Ведь, текущий бюджетный дефицит составляет более 6% ВВП, а государственный долг прогнозируется на уровне 113,8% ВВП в 2025 году. На этом фоне стоимость займов во Франции стремительно растет, а фондовый рынок демонстрирует негативную динамику из-за опасений инвесторов по поводу политического хаоса и растущего государственного долга страны.

При этом уже и крупнейший профсоюз Франции CGT призвал к однодневной общенациональной забастовке в знак протеста против массовых увольнений. По сообщениям национальных СМИ, 250 различных работодателей, особенно в промышленном секторе, готовятся к массовым увольнениям. CGT призвал своих членов к действиям, заявив, что под угрозой потери работы находятся от 170 до 200 тысяч человек.

Вдобавок ко всему, депутат парламента Франции Матильда Пано обвинила власти страны в политических репрессиях и преследованиях канакских активистов. Об этом Матильда Пано, председатель партии "Неподчинившаяся Франция", сказала в прямом эфире телеканала Franceİnfo. По ее словам, каждая страна, в первую очередь, должна фокусироваться на решении внутренних проблем.

"Вы знаете, что у нас есть политические заключенные, я это подтверждаю. Например, председатель Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS). Я требую его немедленного освобождения. Он сейчас находится в тюрьме, в 17 тыс. км от родного дома. Поэтому, каждая страна должна, в первую очередь, заниматься своими внутренними проблемами, чистить порог своего дома", - сказала парламентарий.

Да, председатель оппозиционной партии, французский парламентарий в пух и прах разбивает такой привычный "аргумент" Макрона, как "борьба за права человека" в тех странах, в которых Франция пытается просунуть свой нос. В реальности, как видим, макроновская Франция сама кишит политзаключенными. В итоге Макрон провалился везде, где только можно было. Он уже пробил в корабле под названием Франция огромную пробоину и корабль этот идет ко дну. В то время как на освобожденные, вопреки планам Макрона, территории Азербайджана возвращаются его истинные хозяева.