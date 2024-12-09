Может ли Оливье Декотиньи стать "снова девственницей"?

Автор: Акпер Гасанов

Не удивляйтесь, но я начну с новости о том, что бразильская инфлюенсер планирует стать "снова девственницей", потратив более 19 000 долларов на операцию, но врач предупреждает о возможных рисках.

"Эта процедура имеет для меня особое значение", - сказала 23-летняя Равена Ханниели Jam Press.

Для Ханниели операция "символизирует новый старт в личной и профессиональной жизни".

"Я хочу снова стать девственницей. Это для моей самооценки и по личным причинам, которые всегда были важны для меня", - утверждает она.

Ханниели, которая не замужем, говорит, что пока не решила, кто будет лишать ее девственности после операции.

Такая вот история. Казалось бы, какое она имеет отношение к послу Франции в Армении Оливье Декотиньи? А вот не делайте поспешных выводов.

Итак, этот месье посетил условную армяно-азербайджанскую границу.

"Для нас большая честь принять посла Франции в Армении в своей штаб-квартире", - сообщает миссия ЕС.

Ну, тут впору вспомнить известное выражение Остапа Бендера о том, что "кому и кобыла невеста". То есть, представления о чести могут быть самыми разными. Кто-то и роль провокатора выполняет, считая это за честь.

"Посол был проинформирован о работе миссии: Он также присоединился к патрулю села Хачик, чтобы следить за нашими действиями на месте", - говорится в сообщении миссии.

В общем, отчитались представители перед месье Декотиньи по полной программе, удовлетворили его прямо на месте. Странно, что он там на ночь не остался, дабы в ночной дозор сходить. Было бы потом о чем рассказывать в Париже.

Очевидно же, что судьба этого персонажа напрямую зависит от будущего президента Франции Эммануэля Макрона. А оно, мягко говоря, туманно. Его рейтинг все падает и падает, его протеже Мишель Барнье был отправлен в отставку с поста премьер-министра. При этом, Марин ле Пен (ее ультраправое "Национальное объединение" по итогам выборов в июле получило 143 мандата в парламенте) заявила, что "большую ответственность за сложившуюся ситуацию" несет Макрон, и после отставки Барнье туда же, в отставку, должен уйти и Макрон.

Месье Эммануэль упирается из последних сил и ищет помощи у кого угодно. Например, о новоизбранного президента США Дональда Трампа. Его, посетившего Париж для участия в церемонии открытия после ремонта Собора Парижской Богоматери, Макрон давеча опекал как мог. Это ему было крайне важно, чтобы хоть как-то оттянуть свое неизбежное фиаско.

Оно будет долгожданным. Вон, согласно последним опросам, 61 процент из их числа поддержат отставку президента Франции. Огромные проблемы у Макрона и в Европе - переизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась ехать в Париж ввиду неподобающей позиции Макрона в отношении политики ЕС. Что до провала макроновской Франции в ее бывших колониях, то тут и говорить особо не о чем. Все более, чем очевидно.

Как, впрочем, и вопрос африканской политики макроновской Франции. Вон, 6 декабря сотни людей вышли на демонстрацию, требуя вывода французских войск из Чада, спустя неделю после того, как центральноафриканская страна расторгла военное соглашение со своим бывшим колонизатором.

В столице страны Нджамене демонстранты скандировали: "Чад для нас! Франция, убирайся вон!"

Некоторые держали плакаты с надписью: "Мы не хотим видеть ни одного француза в Чаде".

На этом фоне не удивительно, что макроновская Франция хоть где-то и как-то жаждет продемонстрировать свой "успех". Не зря же месье Эммануэль подвел премьер-министра Армении к Дональду Трампу. Селфи было минутное, но на большее и рассчитывать было глупо. В ситуации, когда лузер вытягивает лузера, а носителями этого статуса являются Макрон и Пашинян, важно день простоять и ночь продержаться.

Вот для того и был послан на условную армяно- азербайджанскую границу посол Декотиньи, для которого любые антиазербайджанские провокации имеют ровно такое же значение, какое для Равена Ханниели имеет восстановление девственности. И посещение армяно-азербайджанской границы вполне может символизировать для месье Декотиньи и "новый старт в личной и профессиональной жизни". Другое дело, что с работой в Ереване ему рано или поздно придется попрощаться. И тогда перед ним встанет вопрос репутации. Ее, в отличие от девственности, восстановить будет невозможно. Проще говоря, "снова девственницей" месье Декотиньи стать не получится.