Региональная безопасность в центре переговоров Азербайджана и Грузии

Находящиеся с визитом в Азербайджане представители Национальной академии обороны и "Стратегического курса обороны и безопасности" Школы по строительству оборонных институтов Грузии посетили военные учебные заведения специального назначения.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита гости встретились с руководящими составами Института военного управления и Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны.

Грузинским делегациям была предоставлена подробная информация о деятельности Национального университета обороны и реформах, проводимых в сфере военного образования. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности на Южном Кавказе, представляющим взаимный интерес.