Секретарь Ватикана прибыл с визитом в Баку

Cекретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер начал свой трехдневный визит в Азербайджан, передает Day.Az.

Основная цель визита - закладка фундамента новой церкви в столице Баку, посвященной Иоанну Павлу II.

Согласно программе, опубликованной на странице Государственного секретариата Святого Престола в соцсети X, архиепископ Галлахер встретится сегодня с представителями местных религиозных общин и посетит образовательный центр "Мерьем Меркези".