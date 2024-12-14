https://news.day.az/politics/1715216.html Секретарь Ватикана прибыл с визитом в Баку Cекретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер начал свой трехдневный визит в Азербайджан, передает Day.Az. Основная цель визита - закладка фундамента новой церкви в столице Баку, посвященной Иоанну Павлу II.
Секретарь Ватикана прибыл с визитом в Баку
Cекретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер начал свой трехдневный визит в Азербайджан, передает Day.Az.
Основная цель визита - закладка фундамента новой церкви в столице Баку, посвященной Иоанну Павлу II.
Согласно программе, опубликованной на странице Государственного секретариата Святого Престола в соцсети X, архиепископ Галлахер встретится сегодня с представителями местных религиозных общин и посетит образовательный центр "Мерьем Меркези".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре