Региональное сотрудничество очень важно для Грузии, Грузия развивает отношения с Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал на закрытии конференции послов-2024.

По словам главы правительства, Грузия нацелена на содействие миру и стабильности в регионе, для чего было сделано очень многое в последние годы, и многое будет сделано в будущем.

"Средний коридор" является важным механизмом региональной интеграции, реализация совместных стратегических проектов с соседними государствами будет способствовать установлению мира на Южном Кавказе. Мы рады, что нас уже связывают очень важные стратегические проекты с соседними странами, и эти проекты чрезвычайно важны для продвижения мира. В будущем активная работа в этом направлении будет продолжена. Повышение роли "Среднего коридора" положительно влияет на сотрудничество с азиатским регионом. Как вы знаете, мы укрепляем партнерство с Китаем, в прошлом году мы подписали стратегическое партнерство с Китаем, и на основании этого соглашения мы добились весьма заметных результатов в течение этого года, что, наряду с другими вопросами, отразилось на укреплении экономического партнерства, введении двустороннего визового режима и увеличении частоты прямых рейсов. Важно и дальнейшее укрепление партнерства с Китаем в других направлениях. Углубляются отношения с Индией, Индия открыла посольство в Грузии, что является очень важным фактором укрепления двустороннего партнерства. Продолжаются отношения с Японией. Корея открыла посольство в Грузии и завершила переговоры по "Соглашению об экономическом партнерстве". Это также важная основа для дальнейшего углубления сотрудничества. Мы активно работаем со странами Ближнего Востока в плане развития как политических, так и экономических связей, а также расширяем отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Для нашей страны важно укрепление международных позиций Грузии по всем направлениям", - сказал премьер-министр.