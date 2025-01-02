Али Асадов направил письмо с соболезнованиями Милойко Спаичу

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Монтенегро Милойко Спаичу в связи с вооруженным нападением в городе Цетине.

Как сообщает Day.Az, Али Асадов сказал, что опечален известием о многочисленных жертвах и ранениях в результате происшествия, выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что в Цетине (Монтенегро) произошло массовое убийство, в результате которого погибли 12 и получили ранения 4 человека. Правительство объявило трехдневный траур в связи с массовым убийством. Все мероприятия, запланированные на начало нового года в стране, отменены.

Напомним, что что это второе массовое убийство, совершенное в Цетине за последние два с половиной года. В результате инцидента, произошедшего 13 августа 2022 года, погибли 10 человек, 6 человек получили ранения и в ходе перестрелки с полицией погиб вооруженный человек.