Песков о расследовании авиакатастрофы под Актау

Россия заинтересована в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании катастрофы с самолетом компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахского города Актау, следственные органы ведут соответствующую работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Даны необходимые поручения следственных органам <...> Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков напомнил, что с момента катастрофы президент РФ Владимир Путин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев дважды говорили по телефону, российский лидер также приносил свои извинения и высказал слова сожаления.

"Оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии", - отметил представитель Кремля.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.