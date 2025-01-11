Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями подписали план совместных мероприятий

Между министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями подписан план совместных действий на 2025 год по борьбе с религиозным радикализмом в Азербайджанской Армии.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.

Согласно документу, определены место, время и ответственные лица за проведение мероприятий в различных видах войск (силах), объединениях, соединениях и воинских частях министерства обороны, включая учебные заведения специального назначения.

В течение года с военнослужащими Азербайджанской Армии будут организованы мероприятия, направленные на развитие идей азербайджановедения, сохранение национально-духовных и культурных ценностей, противодействие радикальным религиозным течениям и экстремизму, а также на укрепление сотрудничества между культурами, цивилизациями и конфессиями.