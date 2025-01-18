На сайте Baku Network опубликована статья о том, как Байден вел непоследовательную и хаотичную политику.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Политика Джо Байдена на международной арене превратилась в непоследовательный калейдоскоп решений, которые утомили всех. От двойных стандартов - мягкого подхода к одним странам, таким как Израиль, и жесткости в отношении других, например, России, - до неспособности выстроить стабильную стратегию. Что мы видим на выходе? Политика, которая обещала возрождение, закончилась хаотичным реагированием на кризисы.

Когда Байден вступал в должность, его приход воспринимался как новое начало. Америка, "вернувшаяся" после турбулентного президентства Дональда Трампа, должна была вновь стать флагманом демократии и глобального порядка. Байден уверял, что Америка станет лидером, который спасет мир от последствий пандемии, укрепит альянсы и продемонстрирует глобальное лидерство. Однако, как кажется сейчас, это было скорее временное междуцарствие, наполненное амбициозными заявлениями, но слабой реализацией.

Сегодня международная повестка администрации Байдена выглядит как нескончаемая серия импульсивных реакций на кризисы. Вооруженный конфликт на Украине, эскалация на Ближнем Востоке, конкуренция с Китаем - все это превратилось в цепь экстренных решений, а не в следование четко очерченной стратегии. И это стало особенно заметно на фоне возвращения Трампа, который, судя по прогнозам, вновь готовится занять Белый дом. Байден оказался в ситуации, где его смелые обещания уступили место управленческому хаосу.

Возрождение или иллюзия?

В своих выступлениях Байден подчеркивает достижения своей администрации: укрепление связей с союзниками, ключевая роль в поддержке Украины, развитие партнерств в Азии, особенно в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности. Президент утверждает, что его законы, такие как "Закон о снижении инфляции", стали залогом экономической стабильности. В своих заявлениях он делает акцент на "возрождении веры" в Америку как надежного партнера. Байден утверждает, что Америка оставляет новому руководству "сильные позиции" - с крепкими союзами, ослабленными врагами и восстановленной ролью лидера.

Но каков реальный результат? Несмотря на некоторые успехи, его администрация столкнулась с критикой за медлительность и недостаточность помощи Украине. В то время как союзники требовали более решительных действий, Америка часто тянула с поставками вооружений, заставляя Киев изнурять силы, не имея преимущества на поле боя. И Трамп, скептически относящийся к поддержке Украины, может заставить Киев пойти на территориальные уступки, что станет сокрушительным ударом по западным принципам.

Геополитическая реальность

Впрочем, следует признать, что в некоторых аспектах Байдену удалось усилить американское влияние. Российская экономика под санкциями, Иран ослаблен, а американская экономика демонстрирует устойчивость, особенно на фоне европейских союзников. Но эти достижения меркнут на фоне ухудшающегося восприятия Америки в странах Глобального Юга, которые продолжают дистанцироваться от конфликта на Украине и всё меньше готовы поддерживать позиции Запада.

Проблема Байдена заключается в том, что его амбициозная политика, заявленная с громкими лозунгами, оказалась неспособной выдержать вызовы реального мира. Сегодня Америка больше реагирует, чем действует, а её лидерство вызывает больше вопросов, чем уверенности. Это эпоха, в которой от громогласных обещаний остаётся лишь эхо, а союзники всё чаще смотрят на Вашингтон с недоумением.

Грядущее возвращение Трампа бросает тень на наследие Байдена. Его президентство рискует войти в историю как время упущенных возможностей. Мир, полный неопределённости, требует от лидеров ясности, последовательности и решимости. Байден же оставляет за собой раздробленную картину: с одной стороны - экономическая стабильность и некоторые геополитические успехи, с другой - непростительные ошибки в управлении кризисами. И, возможно, самый главный урок его правления состоит в том, что без чёткой стратегии и гибкости на международной арене даже самые громкие обещания превращаются в пустые слова.

Политическое наследие Джо Байдена становится объектом жесткой критики, и не только в контексте ключевых кризисов, таких как Украина или Афганистан. Внешняя политика администрации Байдена, изначально заявленная как основанная на высоких моральных принципах, всё больше выглядит как череда компромиссов, недоработок и упущенных возможностей.

Украина и Афганистан: от борьбы до забвения

Судорожные попытки США поддержать Украину и противостоять России полностью затмили катастрофический уход американских войск из Афганистана. После двух десятилетий государственного строительства и многомиллиардных вложений, обещавших стабильность и демократию, США покинули страну, предоставив её на милость "Талибана"*. Эта поспешная эвакуация не только подорвала репутацию Америки как глобального лидера, но и стала символом стратегической несостоятельности администрации Байдена.

Центральная Америка и Африка: забытые регионы

Политика Байдена столкнулась с вызовами и в Американском полушарии. Наплыв мигрантов из Центральной Америки превратился в гуманитарный и политический кризис, с которым Вашингтон оказался не готов справиться. Одновременно Китай, воспользовавшись слабостью американской стратегии, стремительно укрепил своё влияние в регионе, заполняя вакуум, оставленный США.

В Африке Байден провозгласил крупную инфраструктурную инициативу - проект строительства железной дороги от месторождений полезных ископаемых Демократической Республики Конго до портов Анголы. Однако эта инициатива, несмотря на её потенциал, прозвучала слишком поздно, буквально в последние месяцы его президентского срока, оставив вопрос о её реализации открытым.

Ближний Восток: права человека против прагматизма

Особенно противоречивым остается курс Байдена на Ближнем Востоке. Вступая в должность, он громко заявлял о приоритете прав человека, обещая, что Америка не будет закрывать глаза на нарушение этих принципов, как это было при Трампе. Это заявление прозвучало на фоне громкого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которое стало символом жестокости саудовской монархии. Но прагматизм быстро взял верх: Саудовская Аравия осталась важным стратегическим партнёром Вашингтона, несмотря на первоначальные обещания.

На Ближнем Востоке Байден оказался в непростой ситуации. После нападения ХАМАС на юге Израиля в октябре 2023 года, его администрация заняла твёрдую позицию в поддержку Израиля, включая военные действия против ХАМАС и Ирана. Это вызвало резкую критику со стороны правозащитников и палестинских активистов, обвиняющих США в причастности к разрушениям в Газе.

Байдена и его госсекретаря Энтони Блинкена постоянно сопровождают протесты, обвиняющие администрацию в поддержке израильской политики. Несмотря на призывы удержать Израиль от ударов по мирному населению и смягчить ограничение гуманитарной помощи, США продолжают защищать действия правительства Нетаньяху. Этот правый кабинет открыто разжигает недовольство Байденом, обвиняя его в недостаточной поддержке военных целей Израиля.

Моральные обещания и реальная политика

Самым противоречивым аспектом наследия Байдена остаётся его неспособность сбалансировать моральные заявления и реальную политику. Его администрация заявляет о приоритете прав человека, но регулярно идёт на компромиссы ради стратегических интересов. Байдену удалось укрепить некоторые альянсы, но его действия в отношении Афганистана, Центральной Америки, Африки и Ближнего Востока оставляют горькое послевкусие. Эти регионы стали полем утраченных возможностей и неисполненных обещаний, которые, вероятно, будут тенью над его политическим наследием.

На международной арене Байден не оправдал надежд, которые возлагали на него союзники, и не смог стать тем лидером, который смог бы реально преобразовать глобальный порядок. Его президентство остаётся сложным и неоднозначным периодом, где высокие амбиции так и не нашли воплощения в убедительных действиях.

Джо Байден, вступая в должность президента, позиционировал себя как архитектора нового этапа глобального лидерства США, основанного на либеральных ценностях, демократии и международных правилах. Однако сегодня его внешнеполитическая деятельность подвергается жёсткой критике за избирательность, противоречия и утрату влияния, которые стали символами его президентства.

Миссия в Газе и Ближнем Востоке: благодарности не последовало

Администрация Байдена взялась за трудную задачу посредничества на Ближнем Востоке, пытаясь урегулировать конфликт в Газе и добиться прекращения огня в Ливане. Американские военные оказывают поддержку Израилю, который, по словам обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса, "перестраивает Ближний Восток". Однако эти усилия не приносят Байдену политических дивидендов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вместо благодарности за постоянную военную и политическую поддержку, использует Байдена как объект критики, превращая его в "политическую боксёрскую грушу".

Двойные стандарты и кризис доверия

Война в Газе обнажила ещё одну серьёзную проблему: несоответствие заявлений администрации Байдена её реальным действиям. Призывая мировое сообщество защищать "основанный на правилах порядок" в контексте войны в Украине, Байден одновременно закрывает глаза на нарушения этих правил со стороны Израиля. Американская администрация отвергает использование механизмов Международного суда ООН и игнорирует собственные законы о предоставлении военной помощи, которые требуют соблюдения прав человека.

Сара Ягер из Human Rights Watch отметила, что избирательное применение правил Вашингтоном подрывает его глобальное влияние. "Если США пренебрегают правилами, диктаторам и антилиберальным лидерам уже не нужны оправдания для их нарушений", - пишет она, подчеркивая, что такие действия подрывают доверие не только к Америке, но и к самой концепции международного порядка.

Попытка угодить всем: ошибка Байдена

Реакция на политику Байдена внутри США также неоднозначна. Главный редактор Foreign Policy Рави Агравал в своей колонке указал, что администрация Байдена допустила ключевую ошибку - пыталась угодить как можно большему числу избирателей. По словам одного из чиновников Белого дома, вместо того чтобы следовать своим убеждениям, Байденский курс ориентировался на популярность и политические компромиссы.

Белый дом оставил пошлины против Китая, прекрасно осознавая их неэффективность. Байден усилил протекционизм в США, не веря в его пользу, но понимая его популярность среди избирателей. Закон о климате был переименован в "закон о снижении инфляции", чтобы подчеркнуть экономический эффект, а субсидии в его рамках направлялись преимущественно в "красные" штаты, чтобы завоевать поддержку сторонников Трампа. Однако эта тактика, продиктованная страхом и неискренностью, привела к обратному эффекту. Попытка удовлетворить всех обернулась разочарованием для большинства.

Международные ценности: под ударом сомнений

Скептицизм по поводу либеральных ценностей, которые когда-то проповедовал Байден, стал одним из главных итогов его президентства. Война в Газе и двойные стандарты в отношении Израиля укрепили убеждение, что США сами отступают от провозглашаемых принципов, позволяя недемократическим режимам по всему миру действовать безнаказанно. В результате доверие к американскому лидерству в глобальном масштабе оказалось подорвано.

... Внешняя политика Байдена иллюстрирует, как избирательность, страх перед утратой поддержки и отсутствие чёткой стратегии могут привести к утрате доверия как внутри страны, так и за её пределами. Его администрация стремилась быть удобной для всех, но в итоге не оправдала ожиданий ни своих союзников, ни избирателей. Это политическое наследие оставляет сложные вопросы для будущего американского лидерства: смогут ли США восстановить утраченные позиции и вернуть доверие как внутри страны, так и за её пределами?