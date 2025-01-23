ВС Азербайджана и Пакистана подписали инструкцию о проведении штабных переговоров

23 января заместитель командующего Сухопутными войсками азербайджанской армии генерал-майор Ильгар Лятифов встретился с находящейся с официальным визитом в стране делегацией во главе с генеральным директором по военным операциям Вооруженных сил Пакистана генерал-майором Абдуллой Кашифом.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в военной сфере, а также отмечена важность повышения интенсивности совместных учений, проводимых для обмена опытом с целью дальнейшего совершенствования знаний и навыков военнослужащих.

В заключение была подписана "Инструкция о проведении штабных переговоров между Сухопутными войсками азербайджанской армии и Сухопутными войсками пакистанской армии", - говорится в сообщении ведомства.