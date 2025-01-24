Глава МИД Пакистана подтвердил приверженность дальнейшему укреплению отношений с Баку

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана, сенатором Мухаммадом Исхаком Дара.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана.

Заместитель министра проинформировал главу МИД Пакистана о дискуссиях, проведенных в рамках состоявшегося сегодня 4-го раунда двусторонних политических консультаций.

Мухаммад Исхак Дара подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Пакистаном и Азербайджаном.