https://news.day.az/politics/1725068.html Глава МИД Пакистана подтвердил приверженность дальнейшему укреплению отношений с Баку - ФОТО Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана, сенатором Мухаммадом Исхаком Дара. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана.
Глава МИД Пакистана подтвердил приверженность дальнейшему укреплению отношений с Баку - ФОТО
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана, сенатором Мухаммадом Исхаком Дара.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана.
Заместитель министра проинформировал главу МИД Пакистана о дискуссиях, проведенных в рамках состоявшегося сегодня 4-го раунда двусторонних политических консультаций.
Мухаммад Исхак Дара подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Пакистаном и Азербайджаном.
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