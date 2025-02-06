https://news.day.az/politics/1728344.html Названа дата следующего заседания по делу Варданяна Следующее заседание суда по делу Рубена Варданяна назначено на 10 февраля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Отметим, что 6 февраля состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа. Новость обновляется
Названа дата следующего заседания по делу Варданяна
Следующее заседание суда по делу Рубена Варданяна назначено на 10 февраля.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Отметим, что 6 февраля состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре