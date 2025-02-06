Названа дата следующего заседания по делу Варданяна

Следующее заседание суда по делу Рубена Варданяна назначено на 10 февраля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что 6 февраля состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа.

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