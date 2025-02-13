В ходе судебного процесса оглашены обвинения, предъявленные Рубену Варданяну

Как сообщалось, 13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Начальник отдела Управления Генпрокуратуры по защите государственного обвинения Насир Байрамов огласил обвинения, предъявленные Рубену Варданяну, сообщает Day.Az.

В частности, было отмечено, что, согласно обвинительному акту, в сентябре 2022 года Рубен Варданян незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики за пределами государственных контрольно-пропускных пунктов, с территории Республики Армения в направлении Лачинского района, проник на территорию Азербайджана и поселился на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где были временно размещены российские миротворцы.

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