Джейхун Байрамов обсудил с Тимко Мучунским перспективные направления партнерства

15 февраля 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Северной Македонии Тимко Мучунски в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече обсуждались перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией. Министры отметили высокий уровень существующего взаимодействия и подчеркнули важность визитов на высшем уровне, постоянного политического диалога, а также активизации контактов между профильными ведомствами для дальнейшего расширения партнерства.

Стороны также рассмотрели возможности развития экономических и торговых отношений, уделив особое внимание сотрудничеству в энергетике, туризме и других секторах. Кроме того, Байрамов проинформировал коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период и о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В рамках встречи министры обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.