В Азербайджане начнут штрафовать некоторые неправительственные организации

Неправительственные организации будут оштрафованы за непредставление отчетов о грантах и пожертвованиях, а также об их использовании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, за непредставление, несвоевременное, неполное или неточное представление подробного годового финансового отчета о грантах и пожертвованиях, а также об их использовании со стороны неправительственных организаций, в том числе филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций в Азербайджанской Республике, в орган надзора, определенный законом Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма", должностные лица наказываются штрафом в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот манатов, а юридические лица - от двух тысяч пятисот до трех тысяч манатов.