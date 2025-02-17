В Карабахе продолжают обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы

На освобожденных территориях Азербайджана за прошедшую неделю (10 февраля - 16 февраля) было выявлено и обезврежено 122 противопехотные, 51 противотанковая мины, 306 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации, 935,6 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что в Агдаме грузовик подорвался на мине.