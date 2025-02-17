https://news.day.az/politics/1730899.html В Карабахе продолжают обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы На освобожденных территориях Азербайджана за прошедшую неделю (10 февраля - 16 февраля) было выявлено и обезврежено 122 противопехотные, 51 противотанковая мины, 306 неразорвавшихся боеприпасов.
В Карабахе продолжают обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы
На освобожденных территориях Азербайджана за прошедшую неделю (10 февраля - 16 февраля) было выявлено и обезврежено 122 противопехотные, 51 противотанковая мины, 306 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.
Согласно информации, 935,6 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Ранее мы сообщали, что в Агдаме грузовик подорвался на мине.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре