https://news.day.az/society/1730177.html В Агдаме грузовик подорвался на мине В Агдаме грузовик подорвался на мине. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на территории освобожденного от оккупации села Баш Гервенд. В результате взрыва мины был серьезно поврежден грузовик марки "Hova". Согласно информации, пострадавших в результате инцидента нет.
В Агдаме грузовик подорвался на мине
В Агдаме грузовик подорвался на мине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на территории освобожденного от оккупации села Баш Гервенд. В результате взрыва мины был серьезно поврежден грузовик марки "Hova".
Согласно информации, пострадавших в результате инцидента нет.
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