В Агдаме грузовик подорвался на мине

В Агдаме грузовик подорвался на мине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на территории освобожденного от оккупации села Баш Гервенд. В результате взрыва мины был серьезно поврежден грузовик марки "Hova".

Согласно информации, пострадавших в результате инцидента нет.