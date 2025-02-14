https://news.day.az/society/1730177.html

В Агдаме грузовик подорвался на мине

В Агдаме грузовик подорвался на мине. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на территории освобожденного от оккупации села Баш Гервенд. В результате взрыва мины был серьезно поврежден грузовик марки "Hova". Согласно информации, пострадавших в результате инцидента нет.