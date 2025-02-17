Спикер иранского парламента примет участие в 15-м заседании АПА в Баку

Председатель парламента Ирана Мохаммед Багир Галибаф примет участие в 15-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), которое пройдет в Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил член президиума парламента Ирана Алирза Селими местным СМИ.

По его словам, 2-дневное пленарное заседание имеет большое значение для Ирана, как и для других стран.

Селими отметил, что председателя парламента Ирана в этой поездке будут сопровождать председатели комитетов по бюджету, экономике, политике, культуре и социальным вопросам. Запланированы встречи председателя парламента с представителями Азербайджана и других стран.

Отметим, что 19-20 февраля в Баку состоится 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии".