Обнародован список вооружений и техники, которыми Армения снабжала свои незаконные вооруженные формирования

Как сообщалось, 17 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Day.Az сообщает, что на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на русский язык, а также адвокатами.

В судебном заседании участвовали потерпевшие, их правопреемники и представители, прокуроры, защищавшие государственное обвинение.

Было отмечено, что Армения посредством Рубена Варданяна и других лиц вооружала созданную ею на оккупированных суверенных территориях Азербайджанской Республики и находившуюся под контролем Армении так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику" и размещавшиеся там незаконные вооружённые формирования. В целом были поставлены 160 единиц различной бронированной боевой техники, 16 805 903 единицы различного стрелкового оружия, его комплектующие и боеприпасы, 230 различных миномётов, 137 противотанковых средств, 162 различных артиллерийских орудия, 3-координатная радарная система, другие виды военно-технического имущества, 41 522 различные ручные гранаты, а также комплекс радиопомех "Pole-21", используемый для отклонения от цели самолётов и другой авиационной техники, комплекс радиоэлектронной борьбы "Repellent-1", предназначенный для подавления навигационных и телеметрических сигналов.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.