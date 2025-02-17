https://news.day.az/politics/1730980.html

В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна

17 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях, передает Day.Az. Новость обновляется С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.