В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна

17 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях, передает Day.Az.

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