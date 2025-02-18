Азербайджан представлен на выставке, посвящённой Дню дипломатии в Туркменистане

Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане приняло участие в мероприятии, посвящённом Дню дипломатии, которое состоялось в Туркменском Институте Международных Отношений, передает Day.Az.

В ходе мероприятия были представлены книги, брошюры, фотооткрытки, сувениры и образцы ремесленной продукции, отражающие историю, культуру, искусство и туристический потенциал страны. Кроме того, были представлены продукции бренда "Made in Azerbaijan".

В то же время участникам выставки были представлены произведения, посвящённые общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, в том числе "Эпос Вечности", а также произведения Низами Гянджеви, изданные на туркменском языке.

В рамках выставки были представлены информационные баннеры, посвященные COP29, а также видеоролик, подробно описывающий достижения и статистические данные, полученные в ходе COP29 с использованием синевизии.

Также на мероприятии были продемонстрированы национальные костюмы. Кроме того, состоялась презентация туристической платформы Azerbaijan.travel.

Посетителям была предоставлена информация о богатой национальной кухне Азербайджана, а также предложены блюда и сладости.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр Иностранных Дел Рашид Мередов совместно с официальными лицами страны и представителями дипломатического корпуса ознакомился со стендом Азербайджанской Республики. Гости выставки проявили значительный интерес к информации, представленной на стенде Азербайджана.