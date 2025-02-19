Россия нацелена на углубление сотрудничества в рамках Азиатской парламентской ассамблеи

Россия выступает за углубление позитивного сотрудничества в рамках Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, выступая на заседании Постоянного комитета по культуре и социальным вопросам в рамках 15-й пленарной сессии АПА в Баку.

"Россия выступает за углубление позитивного прагматичного сотрудничества в рамках АПА. В качестве председателя Постоянного комитета по культуре и социальным вопросам мы приветствуем инициативы, направленные на наращивание профильной кооперации, ценим доверительное взаимоуважение в отношениях со многими странами Азии, ориентированное на культурное обогащение друг друга", - сказал он.

По его словам, укрепление парламентских связей позволяет идти в ногу с развитием отношений между странами. Площадка ассамблеи обеспечивает возможности для развития сотрудничества для более чем 40 стран.

Отметим, что в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи принимают участие 35 делегаций. АПА является значимой платформой парламентской дипломатии, объединяющей парламенты азиатских стран. Подобные мероприятия способствуют развитию дискуссий и укреплению диалога между законодательными органами стран-членов.