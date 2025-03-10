https://news.day.az/politics/1735747.html К сожалению, армяне до сих пор не поняли реалии - Эйюб Кулиев на платформе Baku Network - ВИДЕО К сожалению, армяне до сих пор не поняли реалии. Как передает Day.Az, об этом сказал главный дирижёр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
К сожалению, армяне до сих пор не поняли реалии - Эйюб Кулиев на платформе Baku Network - ВИДЕО
К сожалению, армяне до сих пор не поняли реалии.
Как передает Day.Az, об этом сказал главный дирижёр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев, будучи гостем платформы Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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