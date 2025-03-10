К сожалению, армяне до сих пор не поняли реалии

К сожалению, армяне до сих пор не поняли реалии.

Как передает Day.Az, об этом сказал главный дирижёр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев, будучи гостем платформы Baku Network.

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