https://news.day.az/politics/1735747.html

К сожалению, армяне до сих пор не поняли реалии - Эйюб Кулиев на платформе Baku Network - ВИДЕО

К сожалению, армяне до сих пор не поняли реалии. Как передает Day.Az, об этом сказал главный дирижёр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи: