Новый скандал в Мецаморе

Автор: Зульфугар Ибрагимов

На Армянской атомной электростанции в Мецаморе на днях произошла крупная кража.

Как сообщают армянские СМИ, с одного из складов на административной территории АЭС были похищены трубы из меди, никеля и железа. Хищение произошло в период с 18 февраля по 5 марта, а атомной электростанции был нанесен значительный материальный ущерб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "хищение государственного имущества".

АЭС - объект стратегической важности. Как же охраняется объект, если стало возможно выкрасть с его территории трубы, при этом остаться незамеченным? - задаются вопросом армянские журналисты. Их также удивляет, что о факте промолчали компетентные органы, и о случившемся стало известно только из источников, близких к правоохранительным структурам?

Удивляющиеся пропаже труб армянские журналисты, наверное, не в курсе, что это далеко не первая кража с атомной электростанции в Мецаморе и далеко не самая серьезная.

В Армении постоянно утверждают, что все работы с ядерными материалами и с радиоактивными отходами Мецаморской АЭС согласовываются и находятся "под полным контролем" Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако, реальность говорит о другом.

В апреле 2021 года Служба государственной безопасности Грузии задержала двух человек за попытку продажи радиоактивного вещества. Задержанные намеревались сбыть контейнер с америцием-241 (изотоп америция) в Кутаиси за 300 000 евро. И это не первый случай контрабанды ядерных материалов, вывезенных с атомной электростанции Армении. Маршрутом сбыта товара была выбрана Грузия. В марте 2019 года в грузинском Кобулети были задержаны два человека, пытавшихся сбыть радиоактивный уран за более чем 2 млн. евро. Спустя четыре месяца произошел еще один подобный случай. На КПП "Садахло" на грузино-армянской границе был задержан гражданин Армении. Ему было предъявлено обвинение по факту незаконного обращения радиоактивных веществ и нарушения таможенных правил. Мужчина пытался перевезти из Армении в Россию через Грузию радиоактивный изотоп торий-232, который относится к категории ядерных материалов. В апреле 2016 года СМИ сообщили о задержании грузинской Службой госбезопасности граждан Армении и Грузии, пытавшихся продать уран (U 238) за 200 млн. долларов. В том же году в Кобулети за незаконный сбыт радиоактивных веществ были задержаны еще 5 человек. Задержанные пытались продать контрабандный товар за 3 млн. долларов. Радиологическая экспертиза определила, что в изъятом радиоактивном веществе общим весом 1, 665 г содержались два радиоактивных изотопа: уран 238 и в небольшом количестве 0,23% уран 235. В 2014 году был случай, когда граждане Армении были задержаны при попытке провезти через пункт пропуска Садахло заводской контейнер с радиоактивным цезием-137.

Все эти радиоактивные материалы были вывезены с территории Армянской АЭС в Мецаморе. Судя по той системности, с которой осуществлялись кражи, вывоз материалов был налажен не без ведома правоохранительных органов. Опасный груз задерживался лишь на территории Грузии, а границу Армении пересекал без проблем. Известно, что на подобных объектах кто попало не может иметь доступа даже к закусочной, а не то что к ядерным отходам и материалам. Отсюда напрашивается вывод: в контрабанде замешаны правоохранители и власти, с которыми потом контрабандисты должны были поделиться доходами.

А вы говорите - трубы...