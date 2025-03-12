Учебно-тренировочные полеты с вертолетами азербайджанской армии - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на 2025 год были проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
После того, как были приняты доклады летных экипажей о подготовке, были проверены теоретические знания пилотов об условиях учебного полета и правилах безопасности.
Затем был проведен контрольный осмотр вертолетов.
В соответствии с планом полетов, вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке, ведению воздушной разведки, обнаружению воздушных и наземных целей, установлению связи с пунктами командного штаба, а также по другим видам деятельности.
В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков, пилоты продемонстрировали высокий профессионализм.
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