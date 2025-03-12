https://news.day.az/politics/1736566.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования пакистанской стороне в связи с террористическим актом в пассажирском поезде, сообщает Day.Az. "Шокированы и глубоко опечалены ужасающим известием о террористическом акте в пассажирском поезде в Пакистане, приведшем к трагической гибели людей.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования пакистанской стороне в связи с террористическим актом в пассажирском поезде, сообщает Day.Az.
"Шокированы и глубоко опечалены ужасающим известием о террористическом акте в пассажирском поезде в Пакистане, приведшем к трагической гибели людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы солидарны с братской Исламской Республикой Пакистан в это непростое время и решительно осуждаем все формы и проявления террористической угрозы", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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