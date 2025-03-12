МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования пакистанской стороне в связи с террористическим актом в пассажирском поезде, сообщает Day.Az.

"Шокированы и глубоко опечалены ужасающим известием о террористическом акте в пассажирском поезде в Пакистане, приведшем к трагической гибели людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы солидарны с братской Исламской Республикой Пакистан в это непростое время и решительно осуждаем все формы и проявления террористической угрозы", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.