https://news.day.az/politics/1736609.html В Азербайджане обнародована повестка пленарного заседания парламента Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 14 марта. Как сообщает в четверг Day.Az, в повестку включен Отчет Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.
В Азербайджане обнародована повестка пленарного заседания парламента
Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 14 марта.
Как сообщает в четверг Day.Az, в повестку включен Отчет Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.
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