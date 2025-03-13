В Азербайджане обнародована повестка пленарного заседания парламента

Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 14 марта.

Как сообщает в четверг Day.Az, в повестку включен Отчет Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.