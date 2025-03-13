За последние годы Глобальный Бакинский форум стал одной из ведущих платформ в мире.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила сегодня Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"Здесь лидеры нескольких поколений делятся своими мудрыми и глубокими мыслями, идеями. Этот форум организован вокруг международных и региональных вопросов, которые особенно важны в 2025 году, когда многие рассматривают его как год перехода и изменений. Сейчас мир претерпевает значительные перемены. Многосторонность ведет к поляризации, что подрывает систему коллективной безопасности", - отметила Президент.

По ее словам, необходимо совместно справляться с предстоящими вызовами.