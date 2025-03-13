ЕС поддерживает более инклюзивное и справедливое глобальное управление - Шарль Мишель
Европейский союз полностью поддерживает идею создания более инклюзивной и справедливой системы глобального управления.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Европейского совета, премьер-министр Бельгии в 2014-2019 годах Шарль Мишель в ходе XII Глобального Бакинского форума.
"Мы должны быть реалистами в отношении вызовов, с которыми сталкиваемся. За последние пять лет мир пережил кризисы, напряженность и изменения в глобальном порядке. Вначале некоторые страны ЕС считали, что смогут справиться с кризисом в одиночку, однако быстро стало ясно, что это не будет работать", - отметил Шарль Мишель.
По его словам, необходимо поддерживать систему, основанную на правилах, однако существующий порядок не отражает реалии современного мира.
"Поэтому мы полностью поддерживаем идею создания более инклюзивного и справедливого глобального управления, и ЕС готов быть на передовой в защите этих принципов", - добавил он.
Шарль Мишель также подчеркнул, что для Евросоюза внимание к его действиям - это своего рода возможность.
"Нельзя просто оставаться в стороне. Мы должны принимать решения и становиться хозяевами своей судьбы, чтобы укрепить многостороннюю систему в поддержку многополярного мира", - сказал он.
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