ЕС поддерживает более инклюзивное и справедливое глобальное управление

Европейский союз полностью поддерживает идею создания более инклюзивной и справедливой системы глобального управления.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Европейского совета, премьер-министр Бельгии в 2014-2019 годах Шарль Мишель в ходе XII Глобального Бакинского форума.

"Мы должны быть реалистами в отношении вызовов, с которыми сталкиваемся. За последние пять лет мир пережил кризисы, напряженность и изменения в глобальном порядке. Вначале некоторые страны ЕС считали, что смогут справиться с кризисом в одиночку, однако быстро стало ясно, что это не будет работать", - отметил Шарль Мишель.

По его словам, необходимо поддерживать систему, основанную на правилах, однако существующий порядок не отражает реалии современного мира.

"Поэтому мы полностью поддерживаем идею создания более инклюзивного и справедливого глобального управления, и ЕС готов быть на передовой в защите этих принципов", - добавил он.

Шарль Мишель также подчеркнул, что для Евросоюза внимание к его действиям - это своего рода возможность.