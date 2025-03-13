В Карабахе против Азербайджана воевали граждане Армении - признание Манукяна - ФОТО
13 марта на продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе обвиняемый гражданин Республики Армения Давит Манукян, родившийся и прописанный там, военнослужащий вооруженных сил Армении, имеющий высшее воинское звание генерал-майора, признал, что командиром особого военного батальона "Шуши", воевавшего против Азербайджанского государства в Карабахе, был Жирайр Сефилян.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отвечая на вопросы, Д. Манукян сказал, что ему не было известно о том, что Ж. Сефилян родился в столице Ливана Бейруте: "Он прибыл из "Западной Армении", но являлся гражданином Армении".
По его словам, табор, называемый "Дашнак", воевавший против Азербайджана в Карабахе, состоял из отрядов.
"В их составе были выходцы из Карабаха и граждане Армении", - добавил он.
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