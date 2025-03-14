Ставка на армянские интересы: Европарламент подставил ЕС

Автор: Лейла Таривердиева

Ничего нового. Никаких сюрпризов. Европарламент предсказуем как погода.

В четверг, 13 марта в Страсбурге была принята "срочная резолюция", касающаяся по армян, находящихся на скамье подсудимых в Баку. "За" это безобразие проголосовали 523 евродепутата, "против" рискнули проголосовать только 3 и еще 84 воздержались.

Хотелось бы узнать, кто эти трое порядочных людей, кто в условиях всеобщей истерики проявили смелось сказать нарушениям международного права "нет". Да и воздержавшихся можно поприветствовать. Понятно, что идти против системы нелегко, но то, что не приняли участия в позорном голосовании, говорит о том, что для Европы все же не все потеряно.

Основные обсуждения вокруг проекта развернулись накануне. В этот раз продуктом европейской многоликости стал документ в защиту военных преступников. Все прежние усилия проармянских кругов в этом направлении не дали никаких результатов, но Европарламент не мог не высказать в очередной раз нам свое "фи", принимая во внимание неиссякаемую платежеспособность армянской диаспоры.

Интересно было узнать, что у Европарламента, оказывается, есть постоянный докладчик по делам Армении. Похоже, Армения для Европы представляет настолько большую важность, что для нее выделили специального и постоянно действующего докладчика. Правда, делами Армении этот докладчик никогда не занимался, как правило, сосредоточив все свои усилия на делах Азербайджана. Эту должность было бы правильнее назвать "постоянный докладчик по обеспечению интересов Армении", так было бы честнее. Доклады по Армении в стенах ЕП бывают посвящены исключительно такому-сякому Азербайджану. Вот и в ходе обсуждений постоянный докладчик по делам Армении Мириам Лексман усердствовала в нападках на Баку, копаясь в его внутренних делах, к делам Армении не имеющим никакого отношения. Завладев микрофоном, эта дама запугала и без того напуганных "новым Тураном" и "наступлением ислама" евродепутатов красочными описаниями "мучений" армянских сепаратистов. Докладчик разве что не царапала себе лицо в экстазе, а жаль, это придало бы драматизма ее призывам к Евросоюзу немедленно прекратить всяческое сотрудничество с Азербайджаном, "взглянуть правде в глаза и действовать в соответствии с нашими ценностями и принципами".

А что это за ценности и принципы? Основные ценности, исповедуемые сегодняшним Европарламентом, это расизм, исламофобия и тюркофобия. Плюс к этому множество других фобий и комплексов, порожденных высокомерием и презрением к Востоку. Говоря о европейских ценностях, которые зачем-то понадобилось спасать в Азербайджане, армянофилы пытаются влезть в чужой монастырь со своим уставом. В Азербайджане сепаратизм, терроризм и экстремизм были и остаются преступлениями, и тема прав человека тут играет второстепенную роль. Суд идет не над теми, чьи права нарушены, а над теми, кто тридцать лет нарушал права сотен тысяч других людей. Так что если и рассматривать тезис о правах человека в данном контексте, то только в этом ракурсе. Тема прав человека в армяно-азербайджанском противостоянии имеет право на существование только относительно прав азербайджанцев.

От Евросоюза требуют жесткой позиции, утверждая, что "купленный в Баку газ не может быть важнее прав человека и европейских ценностей". О боже, опять эти ценности... Ценности и принципы? Не те ли ценности, которые сейчас выметает из западной политики новый президент США? Очень долго эти принципы определяли отношение ЕС к другим странам. Кстати, о правах. Нацист Брейвик, убивший 77 человек, обитает в трехкомнатной камере со всеми удобствами, имея лучшие условия чем многие другие заключенные, совершившие в десять раз меньше зла. Мерзавец окружен многочисленными защитниками своих прав, которые на демагогии о правах человека обеспечили ему комфортное отбытие срока. Маньяк пользуется этими "ценностями и принципами" по полной, постоянно рассылая жалобы на условия своего содержание и добиваясь посредством правозащитников их еще большего улучшения. Родные и близкие жертв Брейвика в ужасе из-за попыток защитников добиться его досрочного освобождения. Трудно поверить, но родным расстрелянных маньяком студентов пришлось тоже организовать защиту своих прав, потому что у убийцы, оказывается, тоже полно всяких прав, с которыми носятся суды и правоохранители. Зигующий в судах убийца 77 ни в чем неповинных молодых парней и девушек вполне может выйти на свободу раньше срока. А как же, у него ведь есть права.

Именно такие права и принципы защищает Европарламент, которого Евросоюз использует как палку для битья, когда не может озвучить какие-то претензии сам. Но для Азербайджана это неприемлемо.

В атмосфере общего психоза комиссар Еврокомиссии Йоргенсен попытался внести миротворческую нотку и увести разговор немного в сторону, заговорив о мирном процессе. Но все же заявил, что "отношения ЕС с Азербайджаном основаны на принципах, которых обе стороны обязуются придерживаться. Прежде всего, это уважение прав человека и верховенства закона". Правда? Вообще-то отношения Евросоюза и Азербайджана построены не на потусторонних принципах, а на взаимных интересах и на энергетической безопасности, которую помогает обеспечивать Европе наша страна. Вмешательство во внутренние дела суверенного государства в этот список не входят. Вот что должен был сказать еврокомиссар.

Лица, находящиеся под судом в Баку, это не "политические лидеры", не "мученики веры", а люди, совершившие конкретные тяжкие преступления, в которых сами же в показаниях признаются. Рассматриваемые дела имеют исключительно уголовное содержание, но никак не политическое и, тем более, не религиозное. Судебный процесс в Баку это не политический процесс, не акция против представителей другой конфессии. Между прочим, как показали дебаты в Европарламенте вокруг очередного пасквиля в адрес Азербайджана, у Армении, армянства и его сторонников не осталось никаких других инструментов для давления на Баку, кроме пресловутого "христианского фактора". Его стали достаточно часто использовать с целью вызвать у ксенофобских масс Европы ненависть к Азербайджану и всем его действиям. Армения, прежде сама настаивавшая, что карабахский конфликт не имеет религиозного подтекста, сегодня старательно поддерживает этот нарратив, чтобы удерживать вокруг своих интересов общественное мнение.

Армении пока что очень нравится, что в ЕП поставил армянские интересы выше европейских, что из антиазербайджанских резолюций уже можно составлять многотомник, что Европейский фонд мира готов подбрасывать миллионы на оружие и вступаться за армянских преступников. Армянам также очень импонирует, что за тридцать лет карабахского конфликта и за пять послевоенных лет никто в Европе не поднимал тему этнических чисток азербайджанцев, совершенного Арменией геноцида и беспрецедентного вандализма.

Надо сказать, что Азербайджану европейские структуры, и особенно Европарламент уделяют слишком уж навязчивое внимание. Видимо, им просто нечем заняться, или же за обсуждение проблем стран самой Европы евродепутатам не доплачивают. Между тем, у Европы масса проблем, которыми ей стоило бы заняться. А Азербайджан со своими как-нибудь сам разберется. В соответствии с собственными ценностями и принципами, собственным законодательством и собственным Уголовным кодексом.