Автор: Зульфугар Ибрагимов

В среду Европарламент (ЕП) устроит очередное антиазербайджанское представление. Почешет брюшко армянским националистам и под их урчание примет сотую по счету резолюцию с требованиями и угрозами в адрес Баку.

12 марта в ЕП пройдут обсуждения под шокирующим своей глупостью названием "Незаконные аресты и фиктивные судебные процессы Азербайджана над армянскими пленными, включая высших политических представителей Нагорного Карабаха".

Чем закончатся обсуждения в ЕП, заранее известно. Будет принята очередная резолюция с требованием освободить сепаратистов и террористов, сидящие на скамье подсудимых в Баку будут выставлены в роли "мучеников", а от руководства ЕС, как обычно, потребуют санкций и тому подобного. Даже не интересно, ну никакой интриги. Само собой, в основном речь будет идти о Рубене Варданяне, потому как у прочих подсудимых банально нет денег, чтобы оплачивать такие услуги лоббистов и пиарщиков. В связи с завтрашними обсуждениями наверняка не один евродепутат пополнит свой банковский счет переводами от семейства Варданянов. И никто не скажет честно взяткодателю, что его деньги ничем не помогут. Уж наверняка, выполняющие армянские заказы члены Европарламента хотели бы, чтобы дело Варданяна тянулось как можно дольше и их услуги оплачивались как можно щедрее.

Это представление станет частью кампании, которую, наконец, после долгих уговоров и критики в своей адрес, начал таки Ереван. Официальный Пашинян долго молчал и уходил от ответа на вопросы касательно процесса в Баку. Мы тут даже удивлялись такой неожиданной разумности лидера соседей. Теперь же все встало на свои места. Пашиняна все же заставили начать кампанию по "освобождению пленных". Он понял, что дальнейшее молчание непременно отразится на выборах будущего года.

Нет сомнений, что Пашинян также понимает, что ни он, ни Европарламент, ни Франция и никто другой никак не могут вмешаться в процесс и изменить его ход. Все равно приговоры будут вынесены и кто должен ответить за содеянное против азербайджанского народа, ответит. Сколько бы резолюций не было принято в Страсбурге. Никол Пашинян прекрасно знает, что так оно и будет, но он больше не может молчать, чтобы не показаться "предателем" и "подельником Баку".

На самом деле, нынешним властям Армении жизненно необходимо, чтобы все 23 деятеля, сидящих на скамье подсудимых, были осуждены и надолго исчезли с армянского политического поля. Эти лица, объявись они в Армении, будут дестабилизировать ситуацию и бередить умы армян. Бывшие лидеры сепаратистов представляют угрозу для пашиняновской власти. Это вам не Шахраманян, не имеющий "боевых заслуг", это настоящие "герои армянского народа".

Но официальный Ереван, спасая для себя будущие выборы, рискует вконец испортить отношения с Баку, а это очень серьезные последствия, куда более серьезные, чем очередной марш визгливой оппозиции и реваншистов. Для официального Еревана было бы более разумно тихо постоять в сторонке, даже можно с портретом Варданяна, но не проявлять большого рвения. Засчитать себе очки за "победу" в нынешней кампании все равно не придется, а наломать дров можно еще как. И не нужно тратить время на рассылку обращений, исков, заявлений. Все это бессмысленно.