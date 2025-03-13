Сокращение международной помощи ставит под угрозу устойчивое развитие.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал бывший вице-президент Всемирного банка по региону Восточной и Южной Африки Хафез Ганем в ходе панельной дискуссии на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, официальная помощь развитию (ODA) в среднем составляла 200 миллиардов долларов США в год, что значительно меньше необходимого объема. Более того, объемы такой помощи сокращаются - за последние недели финансирование резко снизилось, так как США и Евросоюз перераспределяют ресурсы, сокращая поддержку развивающихся стран.

"Снижение составляет около 35 процентов. Два крупнейших европейских донора - Германия и Франция - также сокращают финансирование. Германия урезает поддержку на 2,4 миллиарда евро в год в глобальном масштабе, из них 1 миллиард евро - на двустороннюю помощь", - сказал Ганем.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.