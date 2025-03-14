Баку приветствовал мнение СПЧ ООН по делу Рубена Варданян

Приветствуем опубликованное 13 марта 2025 года заключение (A/HRC/WGAD/2024/46) Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН, в котором отвергаются претензии армянской стороны по делу Рубена Варданяна.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что Рабочая Группа в своем заключении отвергла утверждения армянской стороны о том, что Рубен Варданян был арестован за свободу выражения мнения и политическую деятельность. В указанном заключении особо подчеркивается, что Рубен Варданян обвиняется Азербайджанской Республикой в смерти ряда лиц и причинении масштабных разрушений, финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и других преступлениях, и он был арестован именно на основании этих обвинений.

"Вместе с тем, утверждения армянской стороны о том, что он был арестован из-за защиты своих прав и заявлений, сделанных в этих рамках, были признаны необоснованными. В заключении Рабочей Группы отмечается, что свобода выражения мнения и свобода объединения не являются абсолютными правами и могут подвергаться ограничениям, особенно по причинам, связанным с национальной безопасностью и общественным порядком. Согласно заключению, обвинения против Р.Варданяна позволяют прийти к выводу, что его действия представляли угрозу национальной безопасности.

В то же время, комментируя утверждения армянской стороны о действиях, якобы нарушающих "презумпцию невиновности" Р.Варданяна во время предъявления обвинения и судебного процесса, отмечается, что его арест был осуществлен на основании обоснованных подозрений. Так, несмотря на утверждения армянской стороны о том, что Рубену Варданяну якобы не было предоставлено адекватное время и условия для подготовки своей защиты, и что он был лишен этого и других прав на справедливое судебное разбирательство, Рабочая группа пришла к выводу, что эти утверждения необоснованны, и подтвердила, что азербайджанская сторона обеспечила юридические процедуры в соответствии с международными стандартами.

В целом, несмотря на выдвинутые армянской стороной перед Рабочей группой утверждения о необоснованном аресте Рубена Варданяна, мнение Рабочей группы против этих утверждений еще раз доказало, что кампания по очернению Азербайджана в связи с арестом указанного лица и судебным процессом полностью необоснованна, и тем самым очередная попытка армянской стороны манипулировать нормами международного права потерпела крах".