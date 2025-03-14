https://news.day.az/politics/1736977.html Великобритания назначила первого военного атташе-резидента в Азербайджане Лейтенант-коммандер Гэвин Тарбард назначен первым британским военным атташе-резидентом в Азербайджане, сообщает Day.Az. "Мы рады объявить о прибытии лейтенант-коммандера Гэвина Тарбарда в качестве первого британского военного атташе-резидента в Азербайджане.
Великобритания назначила первого военного атташе-резидента в Азербайджане
Лейтенант-коммандер Гэвин Тарбард назначен первым британским военным атташе-резидентом в Азербайджане, сообщает Day.Az.
"Мы рады объявить о прибытии лейтенант-коммандера Гэвина Тарбарда в качестве первого британского военного атташе-резидента в Азербайджане. Этот исторический шаг отражает укрепление партнерства между Великобританией и Азербайджаном и будет способствовать развитию сотрудничества в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении посольства Великобритании в соцсети X.
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