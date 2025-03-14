Мария Фернанда Эспиноса подчеркнула необходимость повышения амбиций стран для борьбы с изменением климата

Необходимо повысить амбиции стран для выполнения целей, установленных в рамках национально определённых вкладов (NDC), и эффективной борьбы с изменением климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса в ходе панельной дискуссии на тему "COP29: Прорыв к Белену - Ускорение трансформации" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Нам нужно пересматривать наши модели развития, поскольку в рамках климатических переговоров мы фактически обсуждаем образ жизни, а также способы производства и потребления", - отметила она.

Бывший министр также подчеркнула, что несмотря на многолетние усилия, выбросы углерода продолжают расти.

"В прошлом году у нас имелся срок подачи NDC, и только 13 стран его выполнили. Тем не менее несколько стран, включая Эквадор, продолжили работать над выполнением своих обязательств", - добавила Мария Фернанда Эспиноса.

Она также акцентировала внимание на важности многостороннего подхода и принципа "общие, но дифференцированные обязательства", особенно для стран с низким углеродным следом, таких как Эквадор.

"Если все страны выполнят свои NDC, этого будет недостаточно для достижения цели по ограничению глобального потепления до 1,5°C. Мы должны повысить амбиции, чтобы добиться углеродной нейтральности", - заключила она.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.