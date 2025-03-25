https://news.day.az/politics/1739716.html Карту Южного Кавказа показали без Армении - скандал во Франции - ФОТО В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как франко-немецкий канал посмел показать карту нашего региона без Армении. Day.Az представляет публикацию: Вай-вай, пропал Хаястан! Примерно с такими криками сегодня проснулись армяне по всему миру.
Карту Южного Кавказа показали без Армении - скандал во Франции - ФОТО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как франко-немецкий канал показал карту нашего региона без Армении.
Day.Az представляет публикацию:
Вай-вай, пропал Хаястан! Примерно с такими криками сегодня проснулись армяне по всему миру.
В выпуске новостей программы "28 минут", ведущей которой является Элизабет Куин, франко-немецкий канал Arte вдруг показал карту нашего региона без его главной проблемы - Армении.
Естественно, у местного армянского лобби уже г̶о̶р̶я̶т̶ ж̶о̶п̶ы̶ чешутся руки: канал требуют извиниться, ведущую уволить, дизайнера карты то ли казнить, то ли заставить переехать в Армению.
Еще неизвестно, что хуже.
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