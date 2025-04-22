Битва года на ереванской помойке

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как в Армении ищут мифические 467 млн долларов.

Day.Az представляет публикацию:

История с некими мифическими 467 млн долларов, которые никто в Армении не видел, но все хотят поделить, получила свое продолжение.

Последний главарь карабахских сепаратистов Самвелка Шахраманян и последний их "госминистр", имени которого никто не знает, заявили, что обратятся в прокуратуру и суд, чтобы силовики нашли-таки джек-пот на 467 млн долларов и выяснили, чьи это все-таки деньги.

Забавно, что примерно то же самое требует другая группировка карабахских армян - шайка во главе с Самвелом Бабаяном. Они и раскрутили историю о том, что есть некие 467 млн долларов, которые Армения передавала сепаратистам, а те "распределили" эти деньги между 48 семьями своих приближенных.

Звучит эта история громко, а шансов, что эти деньги вообще существуют - почти нулевые. Все, что есть на деле - только вой и драка на свалке истории. Одни бомжи дерутся с другими бомжами за помойку, в которой по слухам остались вкусные объедки.

Автор - HSF