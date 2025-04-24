Армяне покинули Ханкенди без жертв - признание армянского депутата

Депутат парламента Армении от фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян в интервью армянскому СМИ признал, что армяне в 2023 году покинули Ханкенди без потерь.

Как передает Day.Az, удивившись вопросу журналиста: "Они что, не сражались?", депутат ответил:

"Какие сражения? О чём вообще речь? Никаких боёв не было. Потерь тоже не было", - добавил он.

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