https://news.day.az/politics/1747554.html Армяне покинули Ханкенди без жертв - признание армянского депутата - ВИДЕО Депутат парламента Армении от фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян в интервью армянскому СМИ признал, что армяне в 2023 году покинули Ханкенди без потерь. Как передает Day.Az, удивившись вопросу журналиста: "Они что, не сражались?", депутат ответил: "Какие сражения? О чём вообще речь? Никаких боёв не было.
Армяне покинули Ханкенди без жертв - признание армянского депутата - ВИДЕО
Депутат парламента Армении от фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян в интервью армянскому СМИ признал, что армяне в 2023 году покинули Ханкенди без потерь.
Как передает Day.Az, удивившись вопросу журналиста: "Они что, не сражались?", депутат ответил:
"Какие сражения? О чём вообще речь? Никаких боёв не было. Потерь тоже не было", - добавил он.
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