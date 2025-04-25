Джейхун Байрамов подчеркнул, что ЕС - ключевой торговый партнер Азербайджана

Для Азербайджана Европейский союз является основным торговым партнером.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас пресс-конференции.

"По итогам 2024 года наш товарооборот составил около 20 миллиардов долларов США. Азербайджан на протяжении многих лет является надежным и предсказуемым партнером Европейского союза по ряду направлений. Среди них мы можем в первую очередь отметить энергетическое сотрудничество. На протяжении многих лет Азербайджан является надежным поставщиком сырой нефти для стран Европейского союза. Далее, с завершением второй фазы Южного газового коридора - строительства Трансадриатического трубопровода, начиная с конца 2020 года, впервые был дан старт поставкам газа из Каспийского региона в европейские страны",- сказал Д.Байрамов.

По его словам, в последующие годы, в частности после начала войны в Украине, на основе обращений европейских стран поставки газа из Азербайджана на европейский рынок значительно увеличились .

"Сегодня география газоснабжения Азербайджана охватывает 12 стран. 10 из них являются европейскими странами, и 8 из них - членами Европейского союза. Сегодня мы обменялись мнениями о существующем сотрудничестве и перспективах в этом направлении", - сказал министр.