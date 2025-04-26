Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан.

Как передаёт Day.Az, визит главы турецкого государства включён в его программу.

Сообщается также, что в рамках этой программы Эрдоган посетит Италию, где примет участие в 4-м Межправительственном саммите.

Отметим, что предыдущий визит президента Турции в Азербайджан состоялся 11 ноября 2024 года - он прибыл в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).