Масуд Пезешкиан подчеркнул возможность осуществления позитивных шагов в развитии сотрудничества с Азербайджаном

Могут быть предприняты позитивные шаги в плане торговли, промышленности и совместного сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV.

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